أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "متابعةً لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق 6 ​قذائف صاروخية​ من ​قطاع غزة​ نحو إسرائيل، حيث اعترضت الدفاعات الجوية 5 منها". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل واعتراض 5 منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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