البرلمان العراقي حدّد الخميس المقبل موعدا لجلسة منح الثقة لحكومة علاوي

أعلنت رئاسة ​مجلس النواب العراقي​، أنّ "الرئاسة عقدت اجتماعًا خاصًّا لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائيّة لمنح الثقة للحكومة الجديدة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "الرئاسة قرّرت خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائيّة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف ​محمد علاوي​ المنهاج الوزاري والسير الذاتيّة للمرشحين قبل موعد الجلسةـ وفقًا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب".

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