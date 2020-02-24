إخلاء مستشفى بمدينة النجف العراقية بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأنه تم إخلاء مستشفى في مدينة النجف العراقية بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا لزائر إيراني.
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