قائد حرس الحدود الإيرانية: نحن البلد الأكثر أمنا في العالم ومركز ثقل المنطقة

أكّد قائد حرس الحدود في إيران العميد قاسم رضائي، أنّ "إيران البلد الأكثر أمنًا في العالم"، لافتًا إلى أنّ "اقتدار إيران وعظمتها جعلت أكبر مستكبر في العالم يرتجف خوفًا، فمن خلال هجومه الصاروخي على قاعدة عين الأسد وتدمير مقرّاتهم، زفّ حرس الثورة الإيرانية هذه البشرى لجميع البلدان بأنّ قوّة الأميركيين الخاوية ما هي إلّا خيوط العنكبوت".
وركّز في كلمة له خلال مراسم تقديم قائد حرس الحدود بمحافظة كردستان وتوديع القائد السابق، على أنّ "إيران اليوم تجسّد أمل كلّ الدول والمستضعفين في العالم، فقوّة إيران الناعمة أربكت مخطّطات الاستكبار كافّة"، واصفًا إيران بأنّها "مركز ثقل المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "الأميركيين اليوم لا أمن لهم في أي نقطة بالعالم حتّى في الولات المتحدة الأميركية نفسها".
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