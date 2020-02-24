البرلمان الصيني يمنع كلياً تجارة الحيوانات البرية وأكلها

اجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني وصادقت على اقتراح بفرض "حظر شامل" على تجارة ​الحيوانات​ البرية و"إلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البريّة وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال".

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