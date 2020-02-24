تيننتي: اليونيفيل اتخذت تدابير وقائية لمنع أي إصابة بالكورونا

أعلن الناطق الرسمي بإسم ​اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​، أنه "في ضوء ​حالة الطوارئ​ الصحية العالمية التي أعلنتها ​منظمة الصحة العالمية​ في أعقاب انتشار وباء ​كورونا​ فيروس المتجدد، اتخذت اليونيفيل جميع التدابير الوقائية اللازمة، بالتنسيق مع وحدتنا الطبية، من أجل منع أي إصابة بالفيروس في البعثة التي يبلغ عدد افرادها أكثر من 11000 عنصر حفظ سلام ​عسكري​ ومدني"، مشيرا الى أنه "تم إرسال الإرشادات الصحية إلى جميع الأفراد العسكريين والمدنيين لضمان التزامهم جميعا بتعليمات منظمة الصحة العالمية".

وأكد في تصريح أن "اليونيفيل تواصل الاضطلاع بأنشطتها العملياتية على مدار ​الساعة​ وطوال أيام الأسبوع"، لافتا الى أنه "تم نصح أفراد اليونيفيل بعدم السفر إلى المناطق أو البلدان المتضررة. وفي حال كانوا متواجدين أصلا في هذه الأماكن، فيتعين عليهم، وقبل العودة إلى مركز العمل، الحصول على شهادة طبية تثبت خلوهم من ​الأمراض​ من مصدر طبي معتمد".​​​​​​​