فضل الله: جريمة غزة برسم كل دعاة الحرية وحقوق الإنسان في العالم

اعتبر ​السيد علي فضل الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "جريمة اغتيال العدو الصهيوني للشهيد محمد علي الناعم وأسلوب التعامل مع جثته التي لم تكن الأولى هي تعبير عملي عن وحشية هذا الكيان وعن هويته الحقيقية، وإننا نضع هذا المشهد المروّع برسم كل دعاة الحرية وحقوق ​الإنسان​ وندعوهم إلى أن يرفعوا أصواتهم ونسأل لماذا تخفت هذه الأصوات عندما يتعلق الأمر بهذا الكيان".

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