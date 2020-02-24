السراج وصف حفتر بأنه مجرم حرب: لمحاسبة من يقصف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس

ندّد رئيس ​الحكومة الليبية​ المعترف بها دوليًّا ​فائز السراج​، بـ"قصف المناطق المدنيّة والمطارات في بلاده"، واصفًا قائد الجيش الوطني الليبي ​خليفة حفتر​ بأنّه "مجرم حرب".

وشدّد في خطاب أمام ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع لأمم المتحدة، على أنّ "القصف العشوائي للأحياء السكنيّة واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمّل مسؤوليّته المعتدي ومن يمدّه بالمال و​السلاح​، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيًّا"، لافتًا إلى أنّ "حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا لطالما أبدت استعدادها للمضي قدمًا على طريق السلام والاستقرار".

ومن المقرّر إجراء محادثات سياسيّة بين الجانبين برعاية ​الأمم المتحدة​، في جنيف يوم الأربعاء.