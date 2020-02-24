ندّد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا فائز السراج، بـ"قصف المناطق المدنيّة والمطارات في بلاده"، واصفًا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بأنّه "مجرم حرب".
وشدّد في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، على أنّ "القصف العشوائي للأحياء السكنيّة واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمّل مسؤوليّته المعتدي ومن يمدّه بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيًّا"، لافتًا إلى أنّ "حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًّا لطالما أبدت استعدادها للمضي قدمًا على طريق السلام والاستقرار".
ومن المقرّر إجراء محادثات سياسيّة بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة، في جنيف يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج وصف حفتر بأنه مجرم حرب: لمحاسبة من يقصف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.