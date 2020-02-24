اعتصام عمال بلدية الميناء احتجاجا على عدم قبض رواتبهم

نفذ عمال وموظفو ​بلدية الميناء​ اعتصاما امام الباحة الداخلية لمبنى ​البلدية​ في المدينة، احتجاجا على عدم قبض روابتهم منذ شهرين بسبب استقالة اعضاء المجلس البلدي وعدم تعيين موظف بديل يقوم بتسيير امور البلدية وحاجات المواطنين والتوقيع على رواتب الموظفين و​العمال​ من قبل ​وزارة الداخلية​.



وحذر نقيب ​السائقين العموميين​ في ​الشمال​ ​شادي السيد​ من المماطلة في تعيين احد الموظفين لتسيير امور ابناء المدينة والتوقيع على جداول معاشات ​العمال المياومين​ والموظفين الذين يرزحون تحت عبء الديون خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر على البلاد، مطالبا وزير الداخلية بالتدخل فورا وايجاد حل سريع لازمة البلدية وسكان المدينة والموظفين الذين يعانون من عدم قدرتهم على تقديم الخدمات الإنمائية الضرورية لابناء المدينة، نتيجة استقالة المجلس البلدي وغياب البديل.