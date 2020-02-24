حسن مراد: المدخل الأساسي للإصلاح المالي يبدأ بتحديد الذين هربوا أموالهم للخارج

شدّد وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تعليق على مواقع التوالص الإجتماعي، على أنّ "المدخل الأساسي للإصلاح المالي يبدأ بتحديد الّذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج، وكميّة الأموال الّتي تمّ تهريبها، وضرورة إلزامهم باستعادتها إلى ​لبنان​؛ ودون ذلك سيظلّ البحث عن مخارج للأزمة غير مكتمل".

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