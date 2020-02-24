حتي: لطالما لعبت السعودية دورا أساسيا بدعم لبنان بأشد الأزمات التي مر بها

رحب وزير الخارجية ناصيف حتي بموقف وزير المال السعودي محمد عبدالله الجدعان، وقال: "لا أجد غرابة بذلك فلطالما لعبت السعودية دورا أساسيا بدعم ​لبنان​ بأشد الأزمات التي مر بها".

ورأى انه "بظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان نتطلع ان ياتي هذا الدعم على اساس الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ستنفذها الحكومة".

وأوضح ان "موقف وزير المال الفرنسي يؤكد على دعم فرنسا الدائم للبنان حتى باحلك الظروف ونعول اليوم على دعم كل من السعودية وفرنسا الى جانب الدول الصديقة الاخرى​​​​​​​".

وكانت وكالة "​رويترز​" قد نقلت عن وزير ​المال​ السعودي محمد عبدالله الجدعان، قوله أن "السعودية على تواصل مع الدول المعنية بشأن ​لبنان​ وستواصل متابعة ما يحدث"، مؤكدا أن "السعوديةكانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني".​​​​​​​

