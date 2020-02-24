خارجية إيران: يجب ألا يعيق اغلاق الحدود العلاقات الشعبية مع دول الجوار

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية لقناة "​الميادين​"، أنه "قبل أن يصل الفيروس إلى البلاد كانت لدينا مخاوف وأصبح لدى دول الجوار مخاوف وهذا أمر طبيعي"، ومن حق أي دولة أن تخاف من هذا الفيروس.

واعتبر المتحدث للقناة أن "إغلاق بعض دول الجوار حدودها مع إيران هو إغلاق مؤقت، ويجب ألا يعيق العلاقات الشعبية أو حتى ​الصادرات​ والواردات بين البلدان".