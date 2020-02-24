أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية لقناة "الميادين"، أنه "قبل أن يصل الفيروس إلى البلاد كانت لدينا مخاوف وأصبح لدى دول الجوار مخاوف وهذا أمر طبيعي"، ومن حق أي دولة أن تخاف من هذا الفيروس.
واعتبر المتحدث للقناة أن "إغلاق بعض دول الجوار حدودها مع إيران هو إغلاق مؤقت، ويجب ألا يعيق العلاقات الشعبية أو حتى الصادرات والواردات بين البلدان".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: يجب ألا يعيق اغلاق الحدود العلاقات الشعبية مع دول الجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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