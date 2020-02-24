وفد من حزب التوحيد العربي بحث مع مشرفية بكيفية تفعيل دور وزارة الشؤون

زار وفد من "​حزب التوحيد العربي​"، وزير السياحة والشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​؛ وتطرّق المجتمعون إلى كيفيّة تفعيل دور وزارة الشؤون الإجتماعيّة ومراكزها المنتشرة في مناطق الجبل خصوصًا، وفي المناطق اللبنانية كافّة.

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