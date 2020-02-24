ممثل وزير الصحة: للتعامل مع كورونا بمسؤولية ودقة

تمنى ممثل ​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​، بشار حسن "التعامل مع أزمة وباء ​الكورونا​ بمسؤولية ودقة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​، وعدم الإنجرار وراء الشائعات والتهويل والتحريف. وخلال كلمة خلال احتفال تأبيني لمناسبة ذكرى أربعين رئيس جمعية آل بلوق الخيرية الناشط الاجتماعي محمد حمد بلوق في ​بعلبك​، أكد على ضرورة "استقاء الأخبار الموثوقة عبر ما تحرص الوزارة على نشره عبر الوكالة الوطنية للإعلام ، لإطلاع الرأي العام على كل المجريات بدقة وصدقية وشفافية".

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