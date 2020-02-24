حاجز ضهر البيدر أوقف شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات وقنبلة يدوية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 23 شباط 2020، تمكّن عناصر ​حاجز ضهر البيدر​ في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيف: "ح. ش." (مواليد 1994، لبناني) و"ق. م." (مواليد 1992، سوري)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيش السيارة، عُثر على: 150 غرامًا من مادة ​الكوكايين​، كيلوغرامًا واحدًا من معجونة ​الحشيشة​، 20 غ من مادة ​حشيشة الكيف​، 20 غ من نبتة الحشيشة و​قنبلة​ يدويّة صالحة للإستعمال".

ولفتت المديرية إلى أنّ "الموقوفَين أودعا مع المضبوطات المرجع المختص، والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​".