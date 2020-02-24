أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 23 شباط 2020، تمكّن عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، من توقيف: "ح. ش." (مواليد 1994، لبناني) و"ق. م." (مواليد 1992، سوري)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيش السيارة، عُثر على: 150 غرامًا من مادة الكوكايين، كيلوغرامًا واحدًا من معجونة الحشيشة، 20 غ من مادة حشيشة الكيف، 20 غ من نبتة الحشيشة وقنبلة يدويّة صالحة للإستعمال".
ولفتت المديرية إلى أنّ "الموقوفَين أودعا مع المضبوطات المرجع المختص، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر حاجز ضهر البيدر أوقف شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات وقنبلة يدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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