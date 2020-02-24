الخطيب التقى وزير الصحة: لضرورة امتثال المواطنين لتوجيهات الوزارة

التقى نائب رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​ ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ الذي اطلعه على الاجراءات الوقائية التي تتخذها ​وزارة الصحة​ في مواجهة ​فيروس كورونا​.

واثنى الخطيب على جهود الوزارة والجهات المعنية، متمنيا له التوفيق في مهامه الوطنية، مشددا على "ضرورة امتثال المواطنين لتوجيهات وزارة الصحة وارشاداتها للحؤول دون تفشي الفيروس وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة"، مؤكدا ان "التعاليم الدينية تحرص على سلامة ​الانسان​ وحفظ صحته وامنه وسلامته، وان قدسية الاماكن المقدسة واماكن العبادة في الحج والزيارة تقتضي من المؤمن اتخاذ الاجراءات اللازمة للحؤول دون الوقوع بالضرر على نفسه وعلى عامة الناس ".

من جهته لفت حسن الى انه "تشرفنا بزيارة هذا الصرح الوطني بامتياز، هذه المؤسسة الفقهية الايمانية والعلمية التي تأخذ بالمعطيات العلمية الواقعية مبادرة فيها لنعمم على المؤمنين وكل ال​لبنان​يين هذه التعليمات التي تحول دون بعض المشاكل خاصة من ناحية الاوبئة التي تعصف ب​العالم​ والتي انتقلت اخيرا حالة وحيدة الى لبنان والحد من امكانية تفشي هذه الظاهرة الى وباء"، شاكرا "الشيخ ​عبد الامير قبلان​ والمجلس الذي اوصى بضرورة التريث بالسفر الى اماكن الاوبئة في العديد من المناطق ومنها المناطق الدينية التي حصلت فيها بعض الاصابات".