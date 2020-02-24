كنعان: ندعم خطة متكاملة تستعيد الثقة بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي

لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في تصريح بعد لقائه والنائب ياسين جابر وفدا من صندوق النقد الدولي، الى "أننا استمعنا الى اعضاء الوفد والى ما توصلوا اليه حتى اليوم نتيجة لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقوهم".
وأوضح كنعان أنها "كانت مناسبة لعرض مشاريع الاصلاحات والتوصيات التي اصدرتها لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 في معرض دراستها للموازنات السابقة والحالية، ان على صعيد تخفيض النفقات وضبط العجز ومكافحة الهدر والفساد في الإدارة اللبنانية والمؤسسات العامة، او الاصلاحات البنيوية التي ضمنتها موازنة 2020، كما اعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها"، مشيرا الى "أننا اكدنا دعمنا لفريق العمل الحكومي لجهة صياغة خطة متكاملة تشمل بالاضافة الى اعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصادية مالية شاملة تؤدي الى استعادة الثقة بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي".
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