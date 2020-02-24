رد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي على تصريح الوزير السابقة ندى بستاني، متسائلا :"بأي صفة ستتابعين أجوبة منشآت النفط وغيرها؟ بينما تنصَّلت من متابعة جدول تركيب الأسعار الذي يطال مصير ٥٥ الف عائلة بحجة عدم الصفة؟ هل ترمين المسؤولية على الوزير ريمون عجر حيث يحلو لك؟ وتظهرينه الآن وزيراً صورياً"، مضيفا :"بواقع الحال تعودنا في هذه الوزارة على وزير اصيل واحد ووزراء صوريين".
وتابع حبشي :"لك منا اليوم جوابًا مفصلاً، معززاً بالمستندات (كما تعوّدنا) على محاولة تضليل الرأي العام.كما نتمنى عليك للأمانة ولاحترام جمهورك ان تنشريه على وسائل اعلام تياركم لكي يكون لديهم القدرة على الاطلاع، سوء في الإدارة، استهتار بعقول الناس وهدر للمال العام".
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي ردا على بستاني: لكِ منا اليوم جوابًا مفصلاً معززاً بالمستندات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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