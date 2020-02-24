قطع الطرقات الداخلية في مخيم البداوي احتجاجا على التقنين

قطع عدد من ابناء مخيم البداوي، مختلف الطرق الداخلية في المخيم، احتجاجا على التقنين الكهربائي، مطالبين المعنيين تأمين محول كهربائي في أسرع وقت ممكن.
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