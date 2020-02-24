العثور على جثة أثيوبية في منزل مهجور في بعلبك والوفاة طبيعية

عُثر صباح اليوم على جثة في داخل منزل مهجور في ​مدينة بعلبك​ تعود لمواطنة من التابعية الأثيوبية. وحضرت الأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات.

وأكد الطبيب الشرعي بعد الكشف على الجثة أن سبب الوفاة طبيعية وتعود إلى حوالي ثلاثة أسابيع.