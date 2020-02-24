العثور على جثة أثيوبية في منزل مهجور في بعلبك والوفاة طبيعية

عُثر صباح اليوم على جثة في داخل منزل مهجور في مدينة بعلبك تعود لمواطنة من التابعية الأثيوبية. وحضرت الأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات.
وأكد الطبيب الشرعي بعد الكشف على الجثة أن سبب الوفاة طبيعية وتعود إلى حوالي ثلاثة أسابيع.
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