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العثور على جثة أثيوبية في منزل مهجور في بعلبك والوفاة طبيعية

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عُثر صباح اليوم على جثة في داخل منزل مهجور في ​مدينة بعلبك​ تعود لمواطنة من التابعية الأثيوبية. وحضرت الأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات.

وأكد الطبيب الشرعي بعد الكشف على الجثة أن سبب الوفاة طبيعية وتعود إلى حوالي ثلاثة أسابيع.

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