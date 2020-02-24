رد مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك ومجلس إدارة سيدروس بنك على بعض التأويلات والإشاعات التي تناولت مجموعة سيدروس المصرفية في محاولة لربط المجموعة بجهة سياسية معينة وإقحامها في الصراع السياسي القائم حالياً في البلد والإيحاء أنها أستفادت من "الهندسات المالية" لأسباب سياسية.
وأكد المجلس، في بيان، أن مجموعة سيدروس المصرفية، التي تأسست سنة 2011، غير تابعة لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في لبنان، لافتة الى أنها تتعاون مع كل الكتل السياسية بهدف وضع الخطط البناءة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة سيدروس المصرفية: لا ننتمي لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.