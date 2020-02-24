مجموعة سيدروس المصرفية: لا ننتمي لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في لبنان

رد مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك ومجلس إدارة ​سيدروس بنك​ على بعض التأويلات والإشاعات التي تناولت مجموعة سيدروس المصرفية في محاولة لربط المجموعة بجهة سياسية معينة وإقحامها في الصراع السياسي القائم حالياً في البلد والإيحاء أنها أستفادت من "الهندسات المالية" لأسباب سياسية.

وأكد المجلس، في بيان، أن مجموعة سيدروس المصرفية، التي تأسست سنة 2011، غير تابعة لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في ​لبنان​، لافتة الى أنها تتعاون مع كل الكتل السياسية بهدف وضع الخطط البناءة للنهوض ب​الاقتصاد​ الوطني.