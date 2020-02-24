انطلاق الانتخابات داخل حزب العمال البريطاني لاختيار زعيم جديد

لندن: بدأ الاثنين قرابة 600 ألف عضو في حزب العمال البريطاني التصويت لاختيار خليفة جيريمي كوربن على رأس الحزب الذي صار قوة المعارضة الرئيسية في البلاد عقب هزيمته في الانتخابات التشريعية.
ويوجد في السباق ثلاثة مرشحين، الأكثر وسطية بينهم هو كير ستارمر (57 عاما)، مسؤول ملف بريكست في الحزب منذ ثلاثة أعوام. أما ربيكا لونغ-بايلي (40 عاما)، فينظر إليها باعتبارها وريثا طبيعيا لكوربن اليساري. ويعتبر هذان المرشحان الأوفر حظا.
من جهة أخرى، تلقت ليزا ناندي دعم نقابة "جي ام بي" التي تمثل 500 ألف عامل، وذلك لأنها تعتبر أنها "تعطي نفسا جديدا للنقاش حول مستقبل حزب العمال".
ويتواصل تصويت أعضاء الحزب لاختيار خليفة كوربن عبر البريد العادي أو الالكتروني إلى 2 نيسان/ابريل، على أن تعلن النتائج في الرابع من نفس الشهر.
ويختار الأعضاء نائب زعيم جديد للحزب من بين خمسة مرشحين هم أنجيلا راينر ودون بتلر وإيان موراي وروسينا ألين-خان وريتشارد بورغون.
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