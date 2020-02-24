حزب ميركل يرجئ إلى أبريل أو مايو القرار بشأن خلافتها

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برلين: أرجأ حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي إلى نهاية شهر ابريل او بداية شهر مايو قرار اختيار رئيس جديد له، سيكون خليفة محتملا للمستشارة أنغيلا ميركل. يأتي هذا القرار فيما يعيش الحزب الحاكم أزمة وغداة هزيمته في انتخابات مدينة هامبورغ. وعقب أسبوع من المشاورات، قالت الرئيسة المستقيلة للاتحاد المسيحي الديموقراطي أنيغريت كرامب-كارنباور إنها تأمل في أن يتم اختيار خليفتها خلال مؤتمر استثنائي في نهاية ابريل أو بداية شهر مايو وفق ما أفادت مصادر مقربة من الحزب لوكالة فرانس برس.



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