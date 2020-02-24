شكرا لقرائتكم خبر عن 6.617 مليون جنيه مصروفات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، التقرير الخاص بأداء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطبقا للتقرير الذي عرضه ممثلو الهيئة، أثناء اجتماع لجنة الصحة، قامت الهيئة بتنفيذ 61 زيارة ميدانية بغرض تقييم المنشآت الطبية التي أبدت الرغبة في التسجيل للدخول في منظومة التأمين الصحى الشامل، ونتج عن تلك الزيارات تسجيل عدد 42 منشأة صحية منها نحو 9مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و۹صيدليات - و2معمل تحاليل طبية ، وذلك وفقا للمعايير والمتطلبات التي قامت الهيئة بإصدارها.

وأوضح ممثلو الهيئة أنه تم أيضا تفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية التي انضمت النظام التأمين الصحى الشامل، وقامت بقياس رضا المتعاملين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية، وذلك لضمان حقوق المتعاملين في النظام.

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وأوضح التقرير أن الهيئة قامت أيضا بتدريب عدد ۳۳۷ فرد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في بورسعيد والأقصر والأسكندرية والقاهرة على معايير ومتطلبات الجودة التي وضعتها الهيئة، فضلا علي دعم قدرات المنشآت الصحية للتقييم الذاتي وذلك لنحو ۱۰۷ منشأة صحية على نطاق ۹ محافظات على النحو الوارد بالتقرير المفصل.

وعلي المستوي المالي قامت الهيئة بتحصيل مبلغ إجمالي قدره 605 ألف جنيه نظير خدمات الاعتماد والتسجيل وذلك لنحو ۳۷ منشأة صحية، فيما بلغت مصروفات الهيئة في النصف الأول من العام المالى ۲۰۱۹-۲۰۲۰ إجمالي مبلغ قدرة نحو 6.617 مليون جنيه.