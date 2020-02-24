تشريعية النواب توافق على اتفاقية المساعدة لانشاء عدد من المشروعات بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ،خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة ،على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 ،بالموافقة على التعديل الآول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الآمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019
واكدت اللجنة عدم وجود اى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون وان طريقة اقرارها تخضع للبرلمان
يستهدف التعديل الآول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد ب6 مليون دولار أمريكى ،كمساهمة من الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية ،وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الممتثلة وشملت إتاحة التمويل لتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكى متناهى الصغر
كما تضمن التعديل حذف عبارة 50 مليون دولار أمريكى ويحل محلها عبارة 56 مليون دولار أمركى ،كما تعدل المادة "3"بند 3\2 بأضافة عبارة لن تقل مساهمة جمهورية مصر العربية عن المعادل لمبلغ مليون و500 ألف جنيه مصرى من نشاط الوكالة الآمريكية للتنمية .
كما تعدل المادة "4"من الاتفاقية بتاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2022 بدلا من 30 سبتمبر 2019
وفقا للتعديل الآول لاتفاقية المساعدة تظل اتفاقية المساعدة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ماتم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل
ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ،وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق
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