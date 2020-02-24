شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص التقرير الخاص بأنشطة الاتحاد العام للصحفيين العرب خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365، على نص التقرير الخاص بأنشطة الاتحاد العام للصحفيين العرب عن اجتماعات الأمانة العامة للاتحاد خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 يناير 2020 والمقدم من خالد ميرى الأمين العام للاتحاد إلى المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب.

وكان خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين و الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، قال إن الاتحاد حريص على أن تكون الصحافة العربية فى مختلف أرجاء العالم العربى حرة تجسد حرية الرأى و التعبير و حق الاختلاف ،مضيفا أن الصحافة العربية والصحفيين العرب لا يزالون يعانون من صور عديدة من العدوان و القهر فى عدد من بلدان العالم العربى، رغم النداءات المتكررة التى يوجهها الاتحاد فى كل مناسبة مطالبا برفع القيود عن حرية الصحافة .

وأضاف خالد ميرى فى تقريره المقدم لهيئة المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب و المنعقد بالقاهرة، أن الاتحاد واجه خلال الفترة الماضية كل الخروقات المتعلقة بحرية الرأى و التعبير و الاعتداءات على الصحفيين من خلال مواقف واضحة فى بيانات الاتحاد المتعاقبة ،مؤكدا أن الاتحاد سيلتزم بالدفاع عن حرية الرأى و الكلمة و العمل بكل قوة لإسقاط كافة التشريعات المقيدة للحريات .

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و أشار ميرى إلى أن اجتماع هيئة المكتب الدائم بالاتحاد سيكون أخر اجتماع فى دورته الحالية قبل اجتماع المؤتمر العام الرابع عشر ،معبرا عن أعماله أن تكون دورة الاتحاد القادمة أكثر نشاطا و أقوى عزما تستهدف حماية الصحفيين و توفير كل السبل التى تكفل لهم أداء مهامهم الصحفية فى حرية كاملة و الحفاظ على حرية الصحافة و الصحفيين فى العالم العربى و تستكمل جهدا ضخما بذلته الأمانة العامة للاتحاد على مدار أربع سنوات .

وكان المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، قد وافق فى اجتماعه السبت الماضى على عقد المؤتمر العام للاتحاد الذى يشهد إجراء الانتخابات على الأمانة العامة للاتحاد، بلبنان فى بداية شهر أبريل المقبل.

وكان اتحاد الصحفيين العرب قد وافق على انضمام نقابة الصحفيين فى جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها فى أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.