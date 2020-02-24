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محافظ قم الإيرانية: إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة

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قال محافظ قم الإيرانية إن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، ودعا المواطنين إلى التزام بيوتهم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ورغم نفي وزارة الصحة الإيرانية، تصريحات

النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، التي قال فيها إن عدد الوفيات في المدينة بلغ 50 حالة، إلا أن النائب تمسك بما صرح به في البرلمان مؤكدًا أنه قدم إلى أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة، إيرج حريرجي قائمة بأسماء 50 متوفيا في مدينة قم وحدها نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" .
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