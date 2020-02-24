إسرائيل تعتقل 36 مواطنًا فلسطينيًا بينهم فتاة وخمسة أطفال من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 36 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم أمين سر حركة "فتح" إقليم أريحا والأغوار، وفتاة، وخمسة أطفال.

قالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل في مخيم عقبة جبر

جنوب أريحا، وفتشه وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل نجله أمين سر حركة "فتح" في الإقليم نائل جهاد أبو العسل.من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم، جمال محيسن، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أمين سر حركة فتح إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، فجر اليوم الإثنين، لن يثني كوادر الحركة عن المضي في مسيرة التصدي للخطة الامريكية للسلام.واستنكر محيسن التنكيل والاعتقال الممنهج لكوادر فتح وأمناء سر أقاليم فتح، وقال "إن اعتقال كوادر حركة فتح من قبل قوات الاحتلال يهدف إلى تقويض العمل الفتحاوي ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته.