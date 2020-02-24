الرئيس العراقي يشدد على ضرورة اتخاذ الاحترازات كافة بشأن كورونا

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، ضرورة اتخاذ الاحترازات كافة بشأن فيروس "كورونا". أوضح مكتب الرئيس العراقي - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن صالح بحث مع وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الصحة لمنع دخول الحالات الوبائية وانتشارها مثل فيروس كورونا.

وأكد صالح ضرورة إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية، وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا إلى البلاد، مشددًا على ضرورة تطوير أداء المراكز والمؤسسات الصحية، واتخاذ كافة الاحترازات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، استعرض وزير الصحة خطط الوزارة لمواجهة خطر فيروس كورونا والخطوات المتخدة لحماية المواطنين من التعرض لهذا الوباء من خلال توفير البيئة الصحية الملائمة. والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الصحة لمنع دخول الحالات الوبائية وانتشارها مثل فيروس كورونا.وأكد صالح ضرورة إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية، وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا إلى البلاد، مشددًا على ضرورة تطوير أداء المراكز والمؤسسات الصحية، واتخاذ كافة الاحترازات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين.من جانبه، استعرض وزير الصحة خطط الوزارة لمواجهة خطر فيروس كورونا والخطوات المتخدة لحماية المواطنين من التعرض لهذا الوباء من خلال توفير البيئة الصحية الملائمة.

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