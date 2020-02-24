الصحة العالمية: "كورونا" لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل إن فيروس "كورونا" لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف، مشيدًا بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة الفيروس.

وأضاف إسماعيل -في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الاثنين- أن العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل

مع فيروس "كورونا"، ونجح في إجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية (مركز تفشي الفيروس) بشكل سريع للغاية، وتمكن من عزلهم لمدة 14 يومًا، ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم إصابتهم.وتابع إسماعيل أن العراق يمتلك كافة المعدات الضرورية لفحص المصابين بفيروس "كورونا" القادمين إلى المطارات والمنافذ الحدودية بعد إمدادها بتلك المعدات من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن نشر أكثر من 100 ألف ملصق دعائي من أجل توعية المواطن.وأردف إسماعيل قائلًا إن الأجواء الحارة للعراق في الصيف المقبل ستقضي على فرصة انتشار "كورونا"، إلا أن السلطات مطالبة بإبقاء الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.