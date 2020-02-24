باكستان تعلق رحلاتها إلى الصين واليابان حتى منتصف مارس

أعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين واليابان اعتبارا من اليوم وحتى 15 مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الباكستانية - في تصريحات

نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - إنه تم إخطار المسافرين بهذا القرار مسبقًا.



وأوضحت الصحيفة أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية اتخذت هذا القرار كإجراء وقائي في ظل

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وفاة أكثر من 2400 شخص - معظمهم في الصين - بسبب الفيروس المستجد.



وكانت باكستان قد أغلقت حدودها مع إيران أمس الأحد عقب ارتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا.



وقالت مصادر في وزارة الداخلية بإقليم بلوشستان للصحيفة إن حكومة الإقليم منعت حجاجا باكستانيين من السفر إلى إيران.