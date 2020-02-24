أعلنت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين واليابان اعتبارا من اليوم وحتى 15 مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).
وقال المتحدث باسم شركة الطيران الباكستانية - في تصريحاتنقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - إنه تم إخطار المسافرين بهذا القرار مسبقًا.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية اتخذت هذا القرار كإجراء وقائي في ظل
وكانت باكستان قد أغلقت حدودها مع إيران أمس الأحد عقب ارتفاع عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية بإقليم بلوشستان للصحيفة إن حكومة الإقليم منعت حجاجا باكستانيين من السفر إلى إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلق رحلاتها إلى الصين واليابان حتى منتصف مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.