خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

ولي العهد يهنئ

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

عبر فيها ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.