كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 فبراير 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك رفض بعض من الركاب القادمين من إيران الى الكويت، الإنصياع لتعليمات وإجراءات وزارة الصحة الكويتية بشأن مكافحة فيروس كورونا. واعلنت وزارة الصحة الكويتية الیوم الاثنین، أن الفحوصات الأولية التي أجربت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفیروس “كورونا”. ومن ناحية أخرى في دولة الخليج تم تسجيل اصابتين في الكويت والبحرين Advertisements كما أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها تنسق مع الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا بعد عودته من إيران. ونقلت وكالة رويترز عن الخطوط الجوية القطرية قولها أنها ستخضع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ركاب ايرانيون يرفضون الخضوع للفحوصات في مطار الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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