كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يعلن عن أول حالة إصابة بـ "كورونا" تعود لطالب إيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة بـ "كورونا" تعود لطالب إيراني، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

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وفي وقت سابق قد أعلن العراق، اتخاذ جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات في الجارة الشرقية إيران، من بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية لمدة ثلاثة أيام، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري العاصمة بغداد والنجف (جنوب).

وحظرت العاصمة العراقية بغداد دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.