كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: لم نخطط بعد في تعليق السفر داخل شنجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي لم يفكر بعد في تعليق السفر داخل منطقة شنغن الخالية من الحدود بعد تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، لكنه يعد خطط طوارئ.

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، جانز ليناركيتش، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "في العديد من السيناريوهات، مثل التعليق المنسق لشنجن، لن نذهب إلى ذلك في الوقت الحالي، لكننا نعمل على خطط طوارئ مختلفة"، وفقًا لوكالة "رويترز".

لقى أربعة أشخاص حتفهم في شمال إيطاليا بسبب المرض وتم الإبلاغ عن حوالي 150 حالة منذ يوم الجمعة ، مما يجعل إيطاليا البلد الأكثر تضرراً خارج آسيا. Advertisements

في وقت متأخر من يوم الأحد، أوقفت النمسا خدمات القطارات عبر جبال الألب إلى إيطاليا لمدة أربع ساعات قبل إعادة تشغيلها بعد اختبار اثنين من المسافرين سلبيين لفيروس كورونا.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، إن قيود السفر في منطقة شنجن يجب أن تكون متناسبة ومنسقة بين دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة، أنها يجب أن تستند أيضًا إلى أدلة علمية.

وأوضحت كيرياكيدس للصحفيين، اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي، لم تنصح منظمة الصحة العالمية بفرض قيود على السفر أو التجارة"، مؤكدة، أن بعثة منظمة الصحة العالمية ستذهب إلى إيطاليا يوم الثلاثاء لتقييم الوضع.