كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل زيارة ترامب.. أعمال عنف بالعاصمة الهندية بسبب قانون الجنسية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدمت الشرطة الهندية قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان لتفريق حشد من الآلاف من المحتجين في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين في الوقت الذي اندلع فيه العنف بشأن قانون الجنسية الجديد قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى إلى المدينة.

وكانت نيودلهي معقلًا للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، وكان المحتجون يتظاهرون باستمرار في عدة أجزاء من العاصمة خلال الشهرين الماضيين. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واشتبك المئات من الأشخاص الذين يدعمون القانون الجديد مع المعارضين له، مع رشق الحجارة من كلا الجانبين.

وتصادمت المجموعتان منذ يوم الأحد وشوهد الأشخاص الذين يدعمون القانون وهم يهتفون "جاي شري رام"، وسط أحجار ثقيلة ترمي من كلا الجانبين، وفقًا لشاهد من رويترز.

وصرح أحد المتظاهرون "نحن ندعم الجهاز المركزي للمحاسبات". مضيفًا "إذا كانوا يريدون الاحتجاج، فيجب عليهم الذهاب إلى مكان آخر".

Advertisements

واندلعت الجولة الأخيرة من العنف في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته الأولى للهند، حيث جاءت مظاهرة حاشدة في ولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين.

وأثار قانون تعديل المواطنة في الهند، الذي يسهل الطريق لغير المسلمين من الدول ذات الأغلبية المسلمة المجاورة للحصول على الجنسية، أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان ضد حكومة مودي.

وينظر النقاد إلى القانون باعتباره تمييزًا ضد المسلمين وقد زاد من المخاوف من أن إدارة مودي تقوض تقاليد الهند العلمانية.

ونفى حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم أي تحيز ضد 180 مليون مسلم في البلاد.