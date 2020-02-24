كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 24/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصين تعلق أعمال البرلمان بسبب "كورونا"

قرر أكبر جهاز تشريعي في الصين تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان المقرر أن يبدأ يوم 5 مارس، حسبما أفاد التليفزيون الحكومي، اليوم الاثنين، وسط تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إصابة أكثر من 70 ألف شخص في البلاد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، في بيان لها، تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الليبي يرصد شحنة أسلحة تركية عبر ميناء مصراتة

رصد الجيش الوطني الليبي، وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ميناء مصراتة، في اختراق علني للهدنة، وفقاً لما ذكرته قناة "218" الليبية.

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