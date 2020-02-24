كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. تمويل الحكومات المحلية سيعاني من تأثير مؤقت بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول بوزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين، بان الحكومات المحلية في الصين ستعاني من "تأثير مؤقت" على الإيرادات والنفقات المالية من تفشي فيروس كورونا الذي خصصته البلاد حتى الآن 99.5 مليار يوان (14.16 مليار دولار) للمكافحة.

وقال مساعد وزير المالية، أوو ونهان، في مؤتمر صحفي في بكين: "ستزيد الحكومة المركزية من مقدار وسرعة مدفوعات التحويل إلى الحكومات المحلية للمساعدة في تخفيف الضغط"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "أوو": "تعمل الدوائر المالية المحلية على تثبيت العمليات المالية من خلال "خفض النفقات العامة بقوة وبذل كل ما في وسعها لجمع الأموال".

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وقال محللون من وكالة موديز في مذكرة الأسبوع الماضي: "يمكن للحكومات الإقليمية والمحلية الصينية أن تشهد انكماشًا في نمو إيراداتها لعام 2020، مع زيادة الضغط من الإنفاق على الرعاية الصحية ودعم الشركات المنكوبة بالفيروسات.

وأضافوا: "لكن الحكومات الإقليمية التي تتأثر حاليًا بتفشي المرض لديها ملامح مالية أقوى".

بدأ صناع السياسة في تنفيذ مجموعة من التدابير لدعم الاقتصاد الذي هزمه الفيروس، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير مدمر على نمو الربع الأول. أصاب فيروس كورونا ما يقرب من 77000 شخص وقتل أكثر من 2500 شخص في الصين، معظمهم في هوبي.