كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تعلق جميع الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت شركة الطيران الفيتنامية بامبو ايرلاينز، اليوم الاثنين، بأنها ستعلق رحلاتها الى كوريا الجنوبية اعتبارًا من 26 فبراير بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وأضافت: "قد يتعين تعليق خطتنا لفتح طريق جديد من هانوي إلى إنتشون في يونيو القادم".

وكانت كوريا الجنوبية ثاني أكبر سوق للسياحة في فيتنام بعد الصين، حيث بلغ عدد زوارها 4.3 مليون زائر في عام 2019، بزيادة 23٪ عن العام السابق. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم أيضًا، أن 15 من أصل 16 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي في البلاد قد تعافت، في حين تم وضع 32 حالة مشتبه بها في الحجر الصحي في المستشفى.

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وصرحت الخطوط الجوية القطرية في بيان، أن قطر ستطلب من المسافرين القادمين من ايران وكوريا الجنوبية البقاء في عزلة المنزل، أو منشأة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأصاب فيروس كورونا حوالي 77000 شخص وقتل أكثر من 2500 شخص في الصين، ومعظمهم في ووهان. خارج البر الرئيسي للصين، وانتشر الوباء إلى حوالي 28 دولة ومنطقة أخرى، وبلغ عدد القتلى نحو 24، حسب حصيلة رويترز.

وأغلقت إيطاليا البلدات الأكثر تضررًا وحظرت التجمعات العامة في معظم الشمال، بما في ذلك إيقاف الكرنفال في البندقية، حيث كانت هناك حالتان، لمحاولة احتواء أكبر انتشار في أوروبا.