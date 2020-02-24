كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع بين وزير دفاع كوريا الجنوبية ونظيره الأمريكي في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع وزير دفاع كوريا الجنوبية مع نظيره الأمريكي، اليوم الاثنين، في واشنطن، ومع هذا الاجتماع ضاعف الجيش الأمريكي في دعوات لـ"سيول" لدفع المزيد من تكاليف الدفاع، محذرًا من الآثار المترتبة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.

وقال القيادة في بيان اليوم الاثنين: "بدون مثل هذا الاتفاق، يجب على قوات الولايات المتحدة كوريا الاستعداد لوضع حوالي 8700 موظف من كوريا الجنوبية في إجازة غير مدفوعة الأجر عندما ينفد المال في 31 مارس، مما يؤدي إلى بعض الخدمات على أساس تدهور أو تعليق أو إلغاء"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال روبرت أبرامز: "سيكون للإفلاس المحتمل تأثير كبير - عاطفيًا وماليًا - على موظفينا الوطنيين الكوريين. سيكون له أيضًا بعض التداعيات السلبية على خدمات التثبيت."

من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع الكوريالجنوبي، كيونج دو جيونج، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مواجهة مع كوريا الشمالية، وكذلك خطط لمنح كوريا الجنوبية السيطرة على القوات في شبه الجزيرة في حالة نشوب حرب، كما ذكرت وكالة "رويترز".

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لكن ما طغى على هاتين المسألتين هو المفاوضات حول مقدار ما ينبغي أن تدفعه كوريا الجنوبية من أجل الحفاظ على ما يقرب من 28500 محطة للقوات الأمريكية هناك.

انتهى "اتفاق التدابير الخاصة" الأخير في نهاية ديسمبر بعد جولات متعددة من المحادثات لم تسفر عن أي تقدم، والآن يقول الجيش الأمريكي، إن التمويل سينفد قريبًا لآلاف المدنيين الكوريين الجنوبيين الذين يعملون لدعم القواعد.

يوم الأحد، قال البنتاجون، إنه سيواصل دفع ثمن أي كوري جنوبي "يقدم خدمات الحياة والصحة والسلامة والاستعداد".

وأضاف البنتاجون: "لكن الإجازات يمكن تجنبها تمامًا إذا وافقت كوريا الجنوبية على اتفاق التدابير الخاصة أكثر إنصافًا".

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية التعليق على المحادثات، لكنه قال إن الجنوب يكثف جهوده للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لتقليل أي مشاكل.