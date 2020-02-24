كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يُبدي استعداد واشنطن لزيادة مبيعات المعدات الدفاعية إلى الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد الهند بمعدات دفاعية تتراوح بين طائرات بلا طيار ومروحيات وأنظمة صواريخ، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال ترامب، بينما تحدث إلى حشد من أكثر من 100 الف شخص في استاد في ولاية غوجارات الغربية، بعد فترة وجيزة من وصوله في أول زيارة له إلى الهند، إننا نتطلع إلى توفير "أفضل المعدات العسكرية وأكثرها خوفًا" للهند.

وأضاف ترامب إنه يتطلع إلى توسيع التعاون في مجال الفضاء بين البلدين، موضحًا إن الجانبين في المراحل الأولى من التوصل إلى اتفاق تجاري "لا يصدق".

