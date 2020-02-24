كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": الشعب الليبي يرفض وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على أراضيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشعب الليبي يرفض بشكل تام وجود أي قواعد أو قوات أجنبية على أراضي البلاد.

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وأشاد المسماري، في مؤتمر صحفي، بكل من يحارب من أجل حماية الوطن في ظل هذه الظروف الحاسمة، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الليبي تعرضت للعديد من الخروقات، وترد مباشرة على أي خرق لوقف إطلاق النار من طرف العدو، لكننا لم نبادر بخرق الهدنة.

وقال المسماري، إن الأزمة في ليبيا ليست أمنية وإنما في وجود الإرهابيين الذين يريدون الاستيلاء على ثروات البلاد، مشيرا إلى أن الجيش قادر على حسم المعركة، لافتًا إلى أن المليشيات ستكون عقبة في طريق حل الأزمة، لذا فالجيش الوطني يرفض وجودهم.