كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 12 والإصابات 47 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، في بيان لها، تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

كما أعلن متحدث باسم البرلمان الإيراني، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إيران، متهمًا السلطات بإخفاء حجم انتشار فيروس كورونا.

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وفي وقت سابق قررت السلطات الإيرانية، إغلاق الجامعات في طهران وعددا من محافظات البلاد للوقاية من التفشي المحتمل لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، نقلا عن مستشار وزارة الصحة الإيرانية علي رضا وهاب زادة.