كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، وقوع زلزال بقوة 4.7 درجة في غرب تركيا.

وقال المركز الأوروبي للزلازل الذي يقع على بعد 89 كم شمال شرق مدينة إزمير الكبيرة و56 كم شمال شرق مانيسا إنه سجل الهزات في الساعة 02:43 بالتوقيت العالمي (05:43 بتوقيت موسكو)، ، وعلى عمق سبعة كيلومترات.

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وبلغت قوة الزلزال 5.7 درجة في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، وفقًا لما أورده المركز الأوروبي لرصد الزلازل (EMSC).

وأصيب 75 صخصا نتيجة الزلزال في إيران، وأبلغت السلطات التركية عن مقتل تسعة وإصابة خمسين شخصا.