كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: القيود على السفر بسبب كورونا يجب أن تكون متناسبة ومنسقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، إن القيود المحتملة على السفر في منطقة شينغن الخالية من الحدود يجب أن تكون متناسقة ومنسقة بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الكتلة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وصرحت كيرياكيدس للصحفيين، اليوم الاثنين: "في الوقت الحالي لم تنصح منظمة الصحة العالمية بفرض قيود على السفر أو التجارة" مضيفة أن بعثة منظمة الصحة العالمية ستذهب إلى إيطاليا يوم الثلاثاء لتقييم الوضع.

وقد توفي رابع شخص مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا، حسبما أفاد راديو "راي"،اليوم الاثنين، حيث يكافح المسؤولون لاحتواء تفشي المرض في شمال البلاد، في اعقاب تسجيل حوالي 150 حالة منذ يوم الجمعة.

وقال: "راي" إن المريض كان في الثمانينات من عمره وكان في المستشفى للعلاج من مرض غير ذي صلة عندما أصيب بفيروس كورونا. وكان الأشخاص الثلاثة الآخرون الذين توفوا بسبب المرض من كبار السن، وعاني اثنان منهم على الأقل من مشكلات صحية خطيرة.

