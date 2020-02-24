كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعلن عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة العربية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإيطالية أعلنت عن 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقد أعلن مستشار الرعاية الاجتماعية لإقليم لومبارديا الإيطالي جوليو جاليرا، مساء أمس الأحد، عن وفاة ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19".

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جاء ذلك عقب إعلان السلطات المحلية في وقت سابق وفاة شخصين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، في المنطقة الشمالية الشرقية من فينيتو، وامرأة في إقليم لومبارديا الشمالية.

والحالة الثالثة هي لامرأة عجوز في مقاطعة كريمونا بإقليم لومبارديا، وقال جاليرا: "لدينا حالة وفاة أخرى، توفيت امرأة كانت في قسم السرطان لكنها أصيبت بفيروس كورونا".