كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة منذ عقود.. الصين تعلق أعمال البرلمان بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر أكبر جهاز تشريعي في الصين تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان المقرر أن يبدأ يوم 5 مارس، حسبما أفاد التليفزيون الحكومي، اليوم الاثنين، وسط تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى إصابة أكثر من 70 ألف شخص في البلاد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال التلفزيون الحكومي، إن الموعد الجديد للاجتماعات التي تستمر عادة لمدة عشرة أيام سيتم تحديده لاحقا. واضاف التقرير، دون الخوض في تفاصيل، ان الاجتماع لن يتأخر لفترة طويلة.

وذكر التقرير، أن الهيئة التشريعية قررت رسميا حظر جميع تجارة واستهلاك الحياة البرية غير القانونية في الصين، حيث يعتقد أن الحياة البرية هي مصدر الفيروس المسؤول عن الوباء.

