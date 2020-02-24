كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": كورونا لم يعد في فئة "الوباء" ولكن لا يزال هناك حالة طوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الأثنين، أن منظمة الصحة العالمية لم تعد لديها عملية إعلان عن وباء، ولكن تفشي فيروس كورونا -19 لا يزال يمثل حالة طوارئ دولية. وفقًا لوكالة رويترز.

وتزايدت المخاوف من تفشي وباء الفيروس التاجي، اليوم الأثنين، بعد ارتفاع حاد في الحالات الجديدة المبلغ عنها في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، على الرغم من أن الصين خففت القيود المفروضة على الحركة في عدة أماكن بما في ذلك بكين حيث تراجعت معدلات الإصابة الجديدة.

وأعلنت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها أن تفشي أنفلونزا الخنازير H1N1 أصبح وباءً في عام 2009، والذي اتضح أنه معتد، مما أدى إلى بعض الانتقادات بعد أن سارعت شركات الأدوية بتطوير اللقاحات والعقاقير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا الجديد في ووهان، الصين في ديسمبر، وهو حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، والمعروفة باسم PHEIC، في 30 يناير. وكان الهدف من ذلك هو مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الأضعف على تعزيز دفاعاتها.

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ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس، مع وجود أكثر من 77000 إصابة معروفة في الصين، بما في ذلك 2445 حالة وفاة، و1769 حالة، و17 حالة وفاة في 28 دولة أخرى، حسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وصرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش "لا توجد فئة رسمية (بسبب الوباء)".

وأضاف "لا تستخدم منظمة الصحة العالمية نظام التدريج القديم الذي ربما يكون بعض الأشخاص على دراية به منذ عام 2009. وبموجب اللوائح الصحية الدولية (IHR)، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حالة الطوارئ الصحية العامة تثير قلقًا دوليًا".

وصرح تيدروس أدهانوم غبريسيس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، للصحفيين يوم الجمعة "أود أن أؤكد لكم أننا نتابع هذا الفيروس على مدار الساعة طوال الأسبوع".

