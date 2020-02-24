كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري يعلن إصابة جنود أتراك في قصف على إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من الجنود الأتراك، في محافظة إدلب السورية بعدما استهدفت قوات موالية لحكومة دمشق رتلاً عسكرياً تركيًا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا، بحسب المرصد السوري.

وكانت تركيا قد أعلنت إرسال آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد.

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وأعلنت تركيا مقتل 16 جنديًا، منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا.

ورصد المرصد السوري، قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.