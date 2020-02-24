كوريا الجنوبية تفرض الحجر الصحي 8 آلاف عسكري لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلن مون هونغ سيك، الناطق باسم وزارة الدفاع الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية، أن الوزارة فرضت الحجر الصحي على حوالي 8 آلاف من العسكريين، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتم اتخاذ قرار الحجر الصحي على حوالي 8 آلاف من العسكريين، بعد أن أصيب 11 جنديا بنوع جديد من فيروس كورونا، كما عزلت السلطات كل شخص على اتصال بالمصابين، وكذلك الذين كانوا في مدينة دايغو، حيث انتشر المرض.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن الناطق باسم وزارة الدفاع الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية قوله: “من بينهم حوالي 350 شخص تظهر عليهم أعراض المرض، أو لديهم اتصال مباشر مع المصابين”.

وصدرت أوامر إلى الوحدات العسكرية الكورية الجنوبية بزيادة اليقظة حتى لا يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى تقويض دفاع البلاد.

Advertisements

وأشار مون هونغ سيك إلى أن وزارة الدفاع في جمهورية كوريا تأخذ الظروف الحالية على محمل الجد، وتؤيد التدابير المتخذة لمكافحةCOVID-2019.

وأعلنت كوريا الجنوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، اكتشاف 161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 763 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن 129 حالة من إجمالي الحالات الجديدة، البالغ عددها 161 حالة، مرتبطة بكنيسة شينتشونجي في مدينة ديغو الكبرى، التي تبعد حوالي 300 كلم من جنوب شرق سيول، مضيفة أنها تجري تحقيقات في كيفية إصابة 32 حالة جديدة، وفقا لوكالة “يونهاب”.

كما أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 أشخاص.